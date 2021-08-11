受到西南氣流影響，高雄連日大雨傳出不少災情，市議員邱于軒昨（10）日和養工處勘查大雨造成的坑洞，竟發現「牛奶河」，經檢測發現PH值11屬強鹼，不過她也說，各局處單位都在推責任，讓她又急又氣。

邱于軒在大寮光明路一段巡查時發現一處排水溝竟變成「白色多瑙河」，隨即通報環保局，她也指出路樹造成人行道地面突起、多個人孔蓋尺寸不合，恐讓路過民眾踢到跌倒等問題。

邱于軒除發現有「白色多瑙河」外，也指出人孔蓋尺寸不合等問題。（圖／摘自邱于軒臉書）

針對路面坑洞問題，她說，已與養工處討論過，因該路段重車多，且排水系統是以前的設計，陸陸續續開發後排水量已經不夠了，所以下大雨就會影響到柏油路，因此希望先從側溝開始改善，接著就會改善柏油路。

邱于軒稱各單位都在推責任，讓她又急又氣。（圖／摘自邱于軒臉書）

邱于軒也在臉書留言處表示，「大家都在推責任！大發污水廠推經發推水利推農田水利會！我急死了！氣死我」。網友則紛紛替他加油打氣，誇她是認真的議員，並提醒接下來積水地方恐滋生蚊蟲，要注意登革熱疫情。