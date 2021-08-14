患有帕金森氏症的54歲金曲台語歌后詹雅雯，今(14日)被于美人在直播活動中透露因身體不適送醫急診，可能無法現身活動，令粉絲擔心不已。然而就在稍早，詹雅雯竟戴著口罩與許常德等人一同現身連線畫面，令主持人于美人當下驚喜不已，甚至激動到一度掩面落淚，急問詹雅雯：「妳還好嗎？」

于美人今（14日）主持「2021 國家重要民俗南鯤鯓代天府 五府千歲進香期 藝陣演義」直播活動，透露原訂出席活動的詹雅雯，因送醫急診的關係，極可能缺席活動，她在主持過程中，也不知道是否能順利與詹雅雯連線，「我現在不知道可以跟哪個老師連線，我們先看第一位上來的是…」。

于美人淚問詹雅雯：妳還好嗎？（取自王 YA 王爺入口網YouTube)

想不到就在于美人講完這句話的下一秒，直播畫面就突然出現詹雅雯戴著口罩的身影，讓她不敢相信地掩面大叫：「雅雯！」接著落淚關心詹雅雯的身體狀況「妳還好嗎」、「我今天下午聽說妳送急診好緊張」。

詹雅雯也親自向關心她的大家報平安，透露在急診回家休息1、2個小時後，現在身體狀況已經比較好了，今天還特地帶著她身後的這群志工，來跟大家結善緣，盼在王爺保佑下讓瘟疫平息。早前經紀人透露詹雅雯病況，表示詹雅雯早上起床突然感到身體不適，中午緊急赴醫院急診檢查，並在下午回家休息，身體舒緩很多，希望粉絲不用太擔心。