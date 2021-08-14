54歲金曲台語歌后詹雅雯，今年3月證實罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮，震驚演藝圈。未料于美人稍早在直播活動中，突然提到原訂要參加連線的詹雅雯，今(14日)被送醫急診，很可能缺席此次活動，更希望大家能幫忙一起集氣，令粉絲相當憂心。

于美人稍早在直播活動中，突然透露詹雅雯送醫急診一事，引發粉絲憂心，「我們晚上8點多本來要跟雅雯老師連線，但是下午阿德（許常德）老師跟我說，雅雯老師送急診，所以晚上不知道能不能連線，我們現在還在等她電話，我希望所有在線上觀看的朋友一起幫雅雯老師集氣。」

于美人希望大家能幫詹雅雯集氣。(取自王 YA 王爺入口網YouTube)

詹雅雯原訂14日與于美人等人一起參與「2021 國家重要民俗南鯤鯓代天府 五府千歲進香期-藝陣演義」直播活動，但詹雅雯今早上起來發現身體不適，緊急赴急診，取消晚上的直播工作。

對此，詹雅雯經紀人表示，詹雅雯早上起床時，突然感覺身體不適，中午趕緊赴醫院急診檢查，她下午先回家休息，也在臉書直播與粉絲報平安、暢聊，身體也舒緩很多，希望粉絲不用太擔心。