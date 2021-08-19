美國在台協會台北辦事處(AIT/T)新任處長孫曉雅今天下午拜會央行總裁楊金龍，雙方就台灣經濟展望及台美經貿合作等議題交換意見。期待台美未來在既有深厚基礎上，持續深化雙邊合作夥伴關係!

今年6月台美貿易會議TIFA重啟會談，以視訊方式進行8小時馬拉松式談判後，美方給出「高度成功」的結論。包括半導體供應鏈、疫苗進出口簡化等11項議題，台灣提出，希望未來洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），也獲得美方正面回應。

台美第11屆貿易暨投資架構協定會議(TIFA)，睽違五年重新復談，長達8個小時馬拉松，經濟部次長陳正祺更在會後表示：「（美國）更重要部分是要跟盟邦、盟友的合作，特別強調台灣就是她合作的對象，我方當然也提出來，半導體的合作是雙方可以互惠互利的重要的項目。」台灣方面也提出希望美國疫苗出口程序簡化，未來洽簽雙邊貿易協定（BTA）多項議題，獲得美方回應。

而今天美國在台協會台北辦事處(AIT/T)新任處長孫曉雅首度拜訪台灣央行，行程保密，央行僅表示主要是深化雙邊合作夥伴關係！