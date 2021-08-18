第32屆金曲獎將在本週六（21日）登場，中天綜合台《小明星大跟班》邀請東、西方命理師詹惟中與安格斯，一同預測入圍最佳台語女歌手的曹雅雯和蔡家蓁，誰能抱回獎座。

吳宗憲讚嘆兩位命理師已多次在節目中預測成功：「上次還記得茄子蛋一來，你們聯手說這個會中。」對此安格斯謙虛地說吳宗憲才是真正的神預言：「憲哥幫他（J.Sheon）改名成『街巷』，那時候雖然說選不上（金曲獎），但接下來會一帆風順，他在頒獎典禮上，真的穿了我們在節目上建議他的，你看現在主持棒都來了。」

《小明星大跟班》邀請命理師(左)安格斯、(右)詹惟中。(圖／中天綜合台提供)

曹雅雯與蔡家蓁彼此有著深厚情誼，今年雙雙入圍金曲獎，Sandy笑問：「這樣一入圍，連朋友都不用當了嗎？」蔡家蓁開玩笑說：「妳（曹雅雯）入圍8項我只入圍1項，那7項我不會跟妳爭，妳就1項讓給我。」而詹惟中以姓名學的角度來分析，他認為曹雅雯非常有長輩緣，恰巧評審委員多為長輩，給她的肯定可是「加分到極致」，但詹惟中也特別提醒：「小心有晚輩扯後腿。」此話一出全場驚呼：「難道是指家蓁？」

《小明星大跟班》雙雙入圍金曲(左)曹雅雯、(右)蔡家蓁。(圖／中天綜合台提供)

詹惟中提到蔡家蓁人脈好，還有貴人相助，因此兩人的得獎率可說是伯仲之間，但特別的是曹雅雯今年有帶財運：「得獎也有獎金，代表中的機率又提升了。」更多內容請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。