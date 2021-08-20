【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】日文中的饅頭（まんじゅう），指的是傳統甜食豆沙餅之類，而非中文所指的饅頭麵食。根據調查，佐賀人愛吃甜食饅頭，2016年到2018年消費量都高居全日本第一，平均每個人一年會消費32.7個，是全國年平均消費量的3倍之多！甚至登上日本綜藝節目「松子不知道的世界」，備受矚目。以下簡介佐賀在地4大甜饅頭，快來看看你吃過哪一款？

▌伊萬里市 伊萬里燒饅頭

伊萬里燒饅頭本舗「Etoile Horie」的伊萬里燒饅頭外型靈感來自伊萬里陶器和器皿上的裂紋，得過2013年全日本甜點大博覽會的榮譽大賞。夾有白豆沙泥內餡的海綿蛋糕，配茶也非常對味！

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▌唐津市 松露饅頭

松露饅頭是從江戶時代就有的手工甜食，相傳虹之松原的松樹每到4、5月根部會長出菇類松露，取其外型做成甜點而得此名。

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▌多久市 多久饅頭

位在多久聖廟旁的百年老店「秀島天德堂」，標榜內餡什麼都沒包的原味饅頭，樸素好吃。

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▌佐賀市 白玉饅頭

最傳統的紅豆沙餅，「元祖吉野屋」走健康路線，近年來把糖全面改成甜菜根糖，讓糖尿病患者和想減肥的人都能不忌口、一嘗為快。

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