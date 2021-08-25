苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦歡迎全國民眾來苗栗浪漫台3線吃好梨、賞美食。（謝明俊攝）

苗栗縣卓蘭鎮是甘露梨重要產地。所產甘露梨碩大無比。（謝明俊攝）

頭份市是東方美人茶重要產區。（謝明俊攝）

三灣鄉永和村有許多客庄特色農特產品。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦歡迎全國民眾來苗栗浪漫台3線吃好梨、賞美食。（謝明俊攝）

苗栗縣是國內高接梨的重鎮，尤其是台3線沿線的頭份、三灣、卓蘭等鄉鎮，都是高接梨的重要產地，加上高接梨的品項日益繁多，從大如幼兒頭顱的甘露梨，到甜如甘蔗的秋黃梨，都是苗栗夏季水果的代表，苗栗縣政府利用疫情解封後，舉辦「漫活梨享音樂饗宴」讓大家來體驗苗栗農村好滋味。

位於浪漫台3線上的頭份市、三灣鄉及卓蘭鎮，除了具有濃厚的客庄風情以及豐富多元的生態環境外，其品質優良的農特產品也是吸引眾多遊客到訪的主要原因。其中包含聞名遐邇的頭份東方美人茶、香甜可口的三灣柑橘，以及素有水果王國之稱的卓蘭所生產的鮮甜多汁的高接梨等。

目前苗栗縣內所生產的高接梨品項有近10種，從最為大眾所周知的新興梨、豐水梨，以及近幾年來全力推廣的甘露梨、秋黃梨、蜜雪梨、黃金梨…等等。其中個頭最大的甘露梨，每個平均都在3、4台斤以上，最大的可達6至7台斤，宛如一個幼兒頭顱般，甘露梨名如其梨，不僅肉質細緻、水份多，並且甜度也是爆表，近來已逐漸為人所知，許多內行吃貨都指名要吃甘露梨。

這次「漫活梨享音樂饗宴」活動主軸，是在推廣在地農遊與體驗，希望讓苗栗「高接梨」的優良品質與形象深植人心，並且串聯在地遊程串集體驗活動，將各農村社區生產、製作的優良農特產品，透過農遊市集展售會，並安排一連串精采豐富的手作DIY活動等，一展浪漫台三縣的魅力。

另外更邀請專業茶師於現場擺設茶席，提供現場遊客品茗在地好茶，以及安排農村職人於現場教學製作酸柑茶、茶香包等，讓民眾更了解在地產業文化。

縣府農業處表示，除了推動縣內農村社區及產業發展外，更配合中央政策串聯周邊農村社區，共力推動「客家浪漫台三線計畫」。而本次串聯浪漫台三線周邊的八處農村社區辦理的「漫活梨享音樂饗宴」，整合地方資源、串聯區域特色，將本縣的農村特色及浪漫台三線的客庄風情展露無遺，歡迎大家在本周6、日一同至南庄遊客中心，細細品嚐農村的好滋味，好好感受客庄的好風情