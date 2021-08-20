高雄市苓雅區於3月間發生一名鍾姓民眾遭陳姓男子傷害的案件，苓雅分局獲報後查出陳男以幫派背景，屢次對不特定對象恐嚇、傷害以及妨害自由，5月間又另涉傷害與毀損車輛罪，經專案小組佈線查緝，成功於19日於台東陸續逮捕陳男為首等9人，全案將依組織犯罪條例等數罪移請高雄地檢署偵辦。

苓雅分局指出，高雄市苓雅區仁義街於3月曾生鍾姓民眾遭陳姓男子等人傷害案件，獲報後查出，陳男等人不僅利用幫派背景身分對不特定對象實施恐嚇取財、傷害及妨害自由，又於5月份對另一名林姓民眾實施傷害及毁損車輛，苓雅分局立即成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

案經苓雅分局多日布線查訪，並蒐集調查恐嚇取財等罪嫌相關證據，掌握目標對象陳男等人犯罪事證，俟時機成熟後，聯合臺東縣警察局臺東分局，並由高雄地檢署檢察官指揮專案小組，於8月19日至臺東市逮捕陳男為首等9人，年齡均為2至3出頭，並查扣手機12支、刀械4把、本票、存摺、束帶、木棍、球棒、鐵棍1批、現金新臺幣72200元及電腦2台等證物，全案依組織犯罪條例、恐嚇取財、賭博、傷害、毀損及妨害自由等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

苓雅分局經長期佈線，並與台東警方合作，順利於19日逮回9名黑幫滋事份子，全案將依涉犯組織犯罪等數罪移請地檢署偵辦。（警方提供）

苓雅分局經長期佈線，並與台東警方合作，順利於19日逮回9名黑幫滋事份子，全案將依涉犯組織犯罪等數罪移請地檢署偵辦。（警方提供）

苓雅分局經長期佈線，並與台東警方合作，順利於19日逮回9名黑幫滋事份子，全案將依涉犯組織犯罪等數罪移請地檢署偵辦。（警方提供）

苓雅分局經長期佈線，並與台東警方合作，順利於19日逮回9名黑幫滋事份子，全案將依涉犯組織犯罪等數罪移請地檢署偵辦。（警方提供）

苓雅分局長梁東山表示，警方依法執行公權力維護社會治安，絕不容許任何不法情事發生，以維護社會安全秩序及貫徹政府掃蕩不法集團之決心，梁分局長也說明，對於犯罪零容忍，有任何犯罪行為，警方絕對會全力查緝到案，以保障人民生命財產安全。