高檢署檢察長邢泰釗說明檢察官訊問偷渡犯（陳志賢攝）

針對近來大陸人士頻繁偷渡來台，台灣高檢署檢察長邢泰釗25日表示，高檢署基於國家安全，為釐清偷渡犯目的與動機，高檢署檢察官已數度赴南投、金門親自訊問偷渡犯；此外，高檢署為了精進國安案件偵查技巧，建立國安案件審查機制，今年已審查一、二審偵辦過的16起國安案件，發現數位證據蒐證保全不足。

邢泰釗表示，有些偷渡犯年輕力壯，聲稱來台是為了學佛、投奔自由，但真實動機令人存疑，因此高檢署首度派出負責國安業務的檢察官日前已親自前往金門、南投等地訊問偷渡犯，查明其真正動機。

邢泰釗指出，在高檢署今年審查16件已結案的國安案件，以國家機密保護法及國家安全法居多，另有刑法刺探或收集國防祕密罪。高檢署發現國安案件的數位證據蒐證保全不足、法律見解不一等問題，其中偵辦機關未能充分掌握偵辦內容究竟是國防祕密、軍事機密、公務機密，另相關行政機關主管就機密審認未能確切掌握，均有待強化防範。

此外，邢泰釗強調，跨境資通犯罪是目前台灣最猖獗、隱晦、暴利的犯罪型態，陸資遊戲業者為規避政府監督，利用人頭在台灣設立子公司，由子公司充當代理商，營收利潤歸陸資遊戲業者，未來檢方查緝方向包括鼓勵檢舉及通報、針對下載較多的陸資遊戲進行蒐證。

邢泰釗說，面對眾多的新型態犯罪，高檢署除了在縱向面將加強與司法警察機關、金管會、經濟部、NCC等單位合作，橫向面將成立資通犯罪督導中心、強化科技偵查中心、國際司法互助中心，並建立大數據資料庫分析非法交易者特徵。