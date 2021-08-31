有民眾在今年4月30日晚間於台中港西碼頭附近海岸發現可疑橡皮艇，傳有偷渡客上岸引起地方恐慌。警方循線追查隔天凌晨在堤防查獲34歲周姓男子，他自稱，因「嚮往台灣自由的生活」，網購橡皮艇自大陸福建省橫渡台灣海峽，航行11個小時抵台。台中檢方今天依違反《入出國及移民法》等罪，聲請簡易判決。

大陸民眾竟自購橡皮艇橫渡海峽抵台，實在令人驚訝不已；而他竟能神不知鬼不覺地偷渡上岸，海防洞開也引起民眾恐慌。

據了解，警方查獲時，周男並未攜帶身分證件，身上只有100元人民幣，橡皮艇是花1萬6000元人民幣在網路購得，再外掛舷外機。

周男供稱，他在大陸事電子工廠當作業員，因為嚮往台灣自由的生活，才在4月30日上午10時30分從福建省石獅市附近的岸邊駕駛橡皮艇出發，前往台灣，並於當天晚間9時30分抵達台中市龍井區台中港西碼頭區，他由堤岸上岸。

當地民眾在4月30日晚間發現可疑橡皮艇，隨後，在晚間11時50分發現可疑男子，即通報警方。員警在5月1日凌晨零時5分查獲周男，並扣得橡皮艇、舷外機、裝有92無鉛汽的4個汽油桶、指北針及2支手機等物。案經台中地案經台中地署偵結，依違反《入出國及移民法》等罪將他起訴。