台南市安定區港口滯洪池旁昨(25日)凌晨2點左右發生槍擊案，林姓男子與人談判時遭開槍擊中腹部，經友人自行開車送永康奇美醫院急救，手術後無生命危險，善化警分局兵分多路追緝，陸續逮捕現場鬥毆的9嫌到案，但開槍主嫌仍在逃，目前仍在緝捕中。

據了解，凌晨林男等兩派人馬相約在港口滯洪池旁談判，雙方一言不合就開槍，林男不幸被擊中腹部，友人自行開車送醫急救，經急診醫師檢視右側骨盆及腹部疑似槍傷，且有腸穿孔及內出血，立即安排手術治療後，轉加護病房觀察中。

槍擊案發生後，雙方人馬立即鳥獸散，善化警分局獲報，立即派員前往現場採證，也派員前往醫院戒護，全力偵查該起案件。

經過警方濾監視錄影器，查出案發當時相關進出車輛，鎖定相關涉案人員，立刻兵分多路展開追捕，陸續逮捕九嫌到案，但開槍主嫌則仍在逃，警已鎖定其身分，擴大偵辦中，至於引爆雙方糾紛爆發槍擊的原因，仍有待相關嫌犯到案後才能釐清。