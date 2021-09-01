新北市真理大學教授兼任人文學院院長田啟文，戶籍雖於新北市，但於台南玉井區有房子，30日8點多前往台南玉井區中山路一家水電行欲購物，與店家講話不到5分鐘即暈倒，經救護車送衛福部台南醫院新化分院急救無效過世，消息傳出，玉井區民眾也議論紛紛，覺得惋惜。

據了解，田啟文於三埔里有房子，假日經常回到玉井，鄰居也曾見過幾次面，30日早上他一人開車至水電行，向老闆詢問換日光燈管材料。「說不到5分鐘就開始喘起來，然後就暈倒」，老闆表示，以前沒見過田啟文，當天看他臉色也沒有異狀，怎知一下子就倒下去。

田啟文近日接人文學院院長後，似乎要整理麻豆校區台文館，30日到水電行詢問換日光燈管費用，老闆還建議他要找人到現場估價。

台南市消防局第二大隊玉井分隊9點接獲通報，隨即趕往現場，到場時發現人已無呼吸心跳，經過二次電擊、架設自動心外按摩機，送往新化分院急救，到院前仍未恢復生命徵象。

據了解，田啟文8月20日曾施打AZ疫苗，檢警昨日相驗，初判死因為心肌梗塞，家屬無異議，領回遺體辦理後事。