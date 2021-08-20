台東縣府3年前在卑南族卡大地布部落傳統領域的知本溼地規畫光電廠，內政部區域計畫委員會20日到審查場用地變更，現場出現正反兩方意見。（蔡旻妤攝）

台東縣府3年前在卑南族卡大地布部落傳統領域的知本溼地規畫光電廠，內政部區域計畫委員會20日到審查場用地變更，現場出現正反兩方意見。（蔡旻妤攝）

台東縣府3年前在卑南族卡大地布部落傳統領域的知本溼地規畫光電廠，內政部區域計畫委員會20日到審查場用地變更，現場出現正反兩方意見。（蔡旻妤攝）

台東縣府3年前在卑南族卡大地布部落傳統領域的知本溼地規畫光電廠，內政部區域計畫委員會20日到審查場用地變更，卑南族卡大地布部落和荒野保護協會、地球公民基金會等150人到場數度圍住委員座車，強烈抗議要求駁回；而部落另有20位族人力挺此案，雙方一度緊張，最後內政部承諾將各方意見作為後續審核參考。

手持抗議標語，卡大地布部落族人在祖靈碑前高聲抗議，縣議員陳政宗暨部落代理領袖高喊「一個良善、好的開發案會衍伸那麼多的瑕疵嗎？會帶給部落對立分化嗎？」部落另2名拉罕（頭目）則強調，現勘審查一事並未知會部落就逕自到場，要求立即撤銷現勘。

台東荒野議題組組長蘇雅婷則質疑光電案合法性，她說，光電案目前有3個民事和行政訴訟仍進行中，「萬一訴訟失敗後，更擔心它會變成第2個美麗灣」。而2019年6月的諮商取得原住民族部落同意程序，連「非族人」都可以投票，進而影響投票結果，要求停止一切審查程序。

光電開發廠商盛力能源到場簡報說明，光電園區187公頃土地中，光電板鋪設139.9公頃，其他包括部落回饋及公共設施10公頃。有10多位支持開發案的當地民眾聲援力挺，知本部落文化綠能協會理事長曾崧琳表示，開發除了能夠兼顧環境、節能減碳，也會為部落帶來回饋，帶動部落經濟。

最後，內政部區委會則強調，經現場會勘並收集各方意見後將做成會議記錄，做為後續專案小組會議或區域計畫委員會大會審核參考。

據了解，知本光電案3年來爭議不斷，開發廠商跟區委會申請用地變更目的在於將原為風景區的187公頃土地變更為光電專區，經濟部能源局日前已承諾訴訟未判決前暫停審查施工許可，若區委會此次通過用地變更，當地認為恐成為美麗灣案翻版，不但破壞生態、也侵害原民權利。