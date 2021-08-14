王子今七夕迎來分手後的第一個情人節。（喜鵲娛樂提供）

王子（邱勝翊）結束和香港女友鄧麗欣的戀情後，今七夕迎來分手後的第一個情人節，所幸他還有弟弟邱宇辰陪伴，兄弟倆繼《High 5 制霸青春》插曲〈帥過頭〉後，睽違5年再度合作，特別選在七夕情人節前夕上架，一連帶來了4首充滿回憶的悲傷情歌，包括梁靜茹的〈慢冷〉、任然〈飛鳥和蟬〉、孫燕姿〈開始懂了〉，以及張惠妹的〈連名帶姓〉，王子說：「一定也有許多人在這種節日裡是孤單的，因此想藉由這個作品，讓我們陪你好好想念心中的『那個人』。」

其中阿妹的〈連名帶姓〉，是兄弟倆一致認為4首當中最困難的「大魔王」，邱宇辰說：「這首歌我個人非常喜歡，而且是公認的難唱，除了音真的很高，更多的是情感的表達，能挑戰這麽經典的歌曲，真的是一次很棒的經驗。」王子也說：「詮釋中文歌曲和其他語言歌曲時，除發音和咬字外，因為中文歌曲大家都聽得懂，所以更能讓聽眾們感受到感情的流動，因此在錄音時也會花更多時間醞釀情緒。」

親兄弟倆相隔多年合作，王子表示：「感覺好像回到團體生活，有點熟悉又卻很陌生。」邱宇辰也說：「心情上肯定是很不一樣，現在的我們都30歲了，不論在聲音還是情感上，彼此都成熟很多。」本次COVER亦再度邀請已合作數次的製作人張與辰擔任編曲、配音、製作等細節，張與辰更在此次獻聲了兩首歌曲。問到誰唱的比較好時，王子和邱宇辰不約而同回答：「當然是張與辰老師啊，讓人感受到滿滿的默契。」