小米8月10日晚間，舉辦以《我的夢想 我的選擇》為主題的2021雷軍年度演講暨小米秋季新品發佈會，除宣佈帶來全新的小米MIX4產品之外，小米創辦人雷軍的演講更再度掀起關注。演講中雷軍回憶起自己創業時的辛酸往事，包含被投資者當小學生一樣訓了1個多小時，同時也喊出小米公司的下一個目標是在三年時間，成為全球第一的手機廠商。

據券商中國報導，大眾眼中雷軍是一位出色的企業家。但在10日晚間的直播演講中，雷軍也提起了自己經歷的低谷期。回想起2019年的那個秋天，當時的小米集團港股股價一度跌至8.28港元，相較IPO時的價格已是腰斬。

小米創辦人雷軍10日年度演講備受關注，喊出目標3年全球第1手機廠商。（shutterstock）

雷軍說，當時跌到幾乎所有人都快崩潰了，甚至有人認為還會跌到4港元。在那段時間裡，特別不願意見投資者，卻也分享一段面見投資者的故事。「有一個投資者執意要見我，一坐下來，只寒暄了幾局，他就毫不客氣的說，你們怎麼讓我陪了這麼多錢，我真的不知道你們怎麼幹的。」

雷軍說，隨後這位投資者從小米的戰略，到小米的產品，再到小米的管理咄咄發問，「把我當小學生一樣訓了一個多小時，當時的襯衫都濕了，會後我一個人坐在會議室坐了很久。」、「那一刻，我特別絕望」。

在10日晚間演講開場時，雷軍還提及7年前自己人生中難忘的一幕。在2014年烏鎮舉行的首屆世界互聯網大會上，當時的小米意氣風發，在主持人詢問長期戰略時，雷軍當場脫口豪言「5到10年，小米要做到全球第一」。再看到7年後的小米手機銷量實現超過蘋果、晉升全球第二。