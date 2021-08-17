家樂福天母店稍早於臉書粉專緊急公告，內容指出今晚晚間8時將提早關店進行清消，18日才恢復營業，北市衛生局證實，有確診者在發病前3天到過爭鮮迴轉壽司家樂福天母店用餐，因此要求爭鮮17日起停業3天，之後11天採外帶與外送，家樂福則是於明日全館停業1天。

家樂福天母店臉書粉專發出最新公告，表示本店配合政府單位指示，將於17日晚間8點閉店，進行全店消毒作業，為了提供更安全安心的購物環境，家樂福天母店今日提前於晚上8時閉店休息，並進行全面醫療級消毒，如有不便還請見諒，明天就會恢復正常營業。

對此，北市衛生局證實，經查該店的確有確診個案足跡，個案發病前3天曾至爭鮮迴轉壽司天母家樂福店用餐，故於17日起清消及停業3天，自21日開始暫停內用11天採外帶或外送，直到9月1日才能恢復內用，至於天母家樂福店則會在17日晚間清消，全館明日停業1天。

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