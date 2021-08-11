大陸本土疫情持續蔓延，自7月20日南京祿口機場新冠疫情暴發、原屬重災區的南京，近日疫情終於趨緩，南京市今（11）日舉行記者會，通報疫情防控的最新情況，昨（10）日南京無新增本土確診病例，另經專家評估，有3名確診患者達到出院標準，今天將轉至定點醫院康復。

南京市衛健委副主任丁小平表示，截至10日，南京市累計報告本土確診病例233例。其中，江寧區201例、溧水區12例，秦淮區、建鄴區、鼓樓區、雨花台區各4例、高淳區2例，玄武區、棲霞區各1例。