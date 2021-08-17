新竹市市民活動中心、親子館、定點臨托17日起重新開放，但人流全面降載，活動中心採申請制，且禁止卡拉OK與歌唱班、脫下口罩的活動、肢體接觸、需傳遞或共用器材活動如桌遊等4類活動；另，各級學校防疫則是較中央更從嚴規範，只要1人確診，全校停課。

市府指出，市民活動中心、親子館、定點臨托雖然重啟後，但人流都要全面降載，以符合平方室內人數限制50人，每人至少2.25平方公尺空間規範。

62處市民活動中心再加強活動內容管制，民眾申請使用時，須填寫活動內容、活動人數，供各區公所查核。禁止4類活動，包括辦理卡拉OK或歌唱班、取下口罩的活動或課程、肢體接觸的活動或課程、傳遞物品或共用器材活動或課程。

活動進行時，區公所也將不定時抽查，民眾如有借用需求可逕洽3區區公所，或至竹市數位市民平台申請，網址：https：／／dgcitizen.hccg.gov.tw／。

此外，親子館每日開放3場，東區及香山區每場次限10組親子入館，北區每場次限5組親子入館，大人或小孩均需全程佩戴口罩，各組親子要保持1.5公尺的社交距離。

定點臨托則是1個時段僅提供1家戶、至多2位幼兒照顧服務。每段臨托服務間隔1小時，由工作人員作環境消毒，確保幼兒健康。

市長林智堅同時指出，為開學整備，考量病毒傳染力高，新竹市開學後停課標準將較指揮中心標準更從嚴規範，即各校若出現1例確診個案，即全校停課14天。