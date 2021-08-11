氣立(4555)公布第2季財報，受惠於產業旺季，單季營收5.73億元，季增28.12％，年增25％，創下史上新高，營業毛利2.08億元，毛利率36.28％，比上季增加0.04個百分點，年增1.63個百分點，稅後淨利0.85億元，季增83.8％，年增73.91％，歸屬母公司業主淨利0.82億元，為2015年第4季以來新高，也是史上第三高表現，每股盈餘1.23元。

氣立表示，每年第2季進入傳統旺季，今年又受到景氣加溫的影響，不論是電子消費業、5G相關產業、新能源、智慧工廠，對產品需求都有明顯的提升，推動氣立的營運攀高。

累計今年上半年營收為10.21億元，年增35.79％，營業毛利3.7億元，年增48.29％，毛利率36.27％，稅後淨利1.31億元，較去年同期翻倍成長，歸屬母公司業主淨利1.26億元，已達到去年全年獲利的92％，每股盈餘1.89元。

氣立指出，在整體景氣復甦需求成長情形下，目前新北泰山、上海松江及浙江平湖等廠區，產能持續處於滿載運行狀態，營運顯著增長；未來公司也將視整體市場及訂單狀況，適時更新或添購設備，藉以滿足訂單需求。