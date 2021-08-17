繼日前將五龍電動車可轉債評價損失全數提列後，立凱-KY(5227)董事會今（17）日決議減資3.21億元，此舉將把多年來所承受負擔一次性減除，對母公司與海外子公司募資進度與配合客戶於海外設廠，創造有利的募集資金條件。

立凱電上半年業績較去年同期有顯著成長，合併營收達1.08億元，年增190％，上半年度稅後虧損為4.34億元，係因包含打消帳上剩餘五龍公司債債權的2.85億元評價損失（不影響公司現金流量），不含此評價損失之業內虧損1.49億元雖較去年縮減24％，但尚未轉盈。

由於五龍電動車集團因營運不佳而將遭到下市清算，且考量為跟進產業快速成長機會與消除策略投資人的不確定性疑慮，將帳上五龍電動車公司債剩餘的評價損失2.85億元，全數於上半年度提列完畢，並於本次減資中消除，正式為五龍電動車所帶來的多年包袱畫下句點。

時序進入2021年後，全球電動車與儲能市場發展氛圍明顯加速，特別是鋰電池更成為歐美等國家戰略扶植產業，各國廠商對於鋰電池正級材料需求不斷提升，目前合作開發認證新產品客戶數與進度都有加速態勢，這已讓立凱電嗅到等待多年的產業發展良機。

立凱電指出，過去十年中國積極扶植鋰電池產業，使得全球磷酸系電池與正級材料產業鍊高度集中於中國，目前已經有許多客戶表達必須分散供應鏈風險的需求。因此未來為了更積極滿足國際客戶在完成認證後新產品的量產需求，生產規模有必要預先作提升準備，今年除了已啟動子公司於海外市場掛牌籌資計畫外，也考量引進新策略投資夥伴，並將配合客戶需求於國外建置新廠。

立凱電目前實收資本額為9.21億元，本次預計減資3.21億元，減資後資本額為6億元，減資幅度為34.85％；上半年累計稅後虧損為4.34億元，減資調整後累積虧損降為1.13億元。