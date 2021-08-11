美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford）8月8日完成最後一次全艦衝擊測試

歷經超過4年的延遲，就在今年底前，美國海軍最新也最貴的航母終於可以讓所有的武器升降機運作了。

據《軍事網》（Military.com）網10日報導，「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母的11具武器升降機總算能把飛彈和炸彈等武器送上飛行甲板，讓戰機能武裝。而它預定明年可以部署，但在這之前，所有的升降機都必須要能運作。

「福特」號的升降系統所用的是新技術，靠大功率磁鐵，而不是纜索來移動武器。原本當它2017年5月交付美國海軍時，這11具升降機都要能運作，但結果卻沒一具管用。直到去年夏天，海軍才說，其中6具能用了。而當時海軍官員說，等「福特」號接受衝擊測試時，這些升降機都會準備好。

不過，當海軍8月8日宣布，完成全部3次衝擊測試時，其中有4具升降機還沒安裝。一份有關「福特」號的國會報告指出，自從2018年11月以來，美國海軍就拚命想要實現再三向國防監督委員會許下的承諾，讓這些升降機都能完工，經過測試，並獲得認證。

#Warship78 completes the 3rd and final planned explosive event of Full Ship Shock Trials!



It was an awesome showing of professionalism from the crew our support ships and helicopter squadron NINE that made it happen!@USNavy @COMNAVAIRLANT11 @NAVSEA #NavyReadiness #ShockProven pic.twitter.com/mBPmmYtcnl — USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) August 9 2021

而美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）發言人巴里伯（Alan Baribeau）周二說，「福特」號已有7具升降機能運作，剩下4具預定會在年底前安裝好。他強調，4具中的2具已完成，並開始測試，今年夏天可望獲得認證並交付。至於剩下的2具則預計會在今年底前完成測試，認證和交付。

巴里伯說，如今「福特」號將前往維吉尼亞州的造船廠，接受為期6個月的現代化，維修和測試後修整，預計2022年2月可出廠，並隨即為部署展開全面檢查。而報告指出，先前安裝和運作升降機的延誤推遲了「福特」號的首度部署。