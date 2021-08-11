歷經超過4年的延遲，就在今年底前，美國海軍最新也最貴的航母終於可以讓所有的武器升降機運作了。
據《軍事網》（Military.com）網10日報導，「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母的11具武器升降機總算能把飛彈和炸彈等武器送上飛行甲板，讓戰機能武裝。而它預定明年可以部署，但在這之前，所有的升降機都必須要能運作。
「福特」號的升降系統所用的是新技術，靠大功率磁鐵，而不是纜索來移動武器。原本當它2017年5月交付美國海軍時，這11具升降機都要能運作，但結果卻沒一具管用。直到去年夏天，海軍才說，其中6具能用了。而當時海軍官員說，等「福特」號接受衝擊測試時，這些升降機都會準備好。
不過，當海軍8月8日宣布，完成全部3次衝擊測試時，其中有4具升降機還沒安裝。一份有關「福特」號的國會報告指出，自從2018年11月以來，美國海軍就拚命想要實現再三向國防監督委員會許下的承諾，讓這些升降機都能完工，經過測試，並獲得認證。
而美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）發言人巴里伯（Alan Baribeau）周二說，「福特」號已有7具升降機能運作，剩下4具預定會在年底前安裝好。他強調，4具中的2具已完成，並開始測試，今年夏天可望獲得認證並交付。至於剩下的2具則預計會在今年底前完成測試，認證和交付。
巴里伯說，如今「福特」號將前往維吉尼亞州的造船廠，接受為期6個月的現代化，維修和測試後修整，預計2022年2月可出廠，並隨即為部署展開全面檢查。而報告指出，先前安裝和運作升降機的延誤推遲了「福特」號的首度部署。
文章來源：All of Aircraft Carrier Ford's Weapons Elevators Will Be Ready by End of Year Despite Long Delay Navy Says
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