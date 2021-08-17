長達20年的美國與阿富汗塔利班之間的戰爭終於宣告結束，這個素來有「帝國墳場」的國家為它在歷史上打敗的帝國又增添了一筆紀錄。雖然勝利來得突然，但是飽受戰爭摧殘的阿富汗重建仍極為困難，在天災頻仍與疫情衝擊下，經濟匱乏的情況勢必更加嚴重。戰爭結束對人民固然是好事，但塔利班未來要餵飽人民的重擔比打仗更難，要透過融入國際社會以接受援助恐怕更加遙遙無期。未來不穩定的阿富汗已不是美國的問題，而是新的國際問題，這對中俄來說，感受尤其迫切。

阿富汗之所以稱為「帝國墳場」，是因為一個多世紀以來有3個帝國都在阿富汗戰場上落敗。從19世紀到20世紀初，號稱「日不落國」的大英帝國曾經，先後3次入侵阿富汗，付出了近數億英鎊軍費和4萬人傷亡，損兵折將無數，卻始終沒能征服這個位於崇山峻嶺上的小國家。

阿富汗政府軍毫無抵抗，導致美國被迫倉皇撤離，許多阿富汗民眾擠在機場打算登機未果，甚至攀爬飛機從高空摔下而死，狀況極為淒慘。（圖／美聯社）

事隔半世紀後的1979年12月，冷戰時期2大強權之一的蘇聯入侵阿富汗，憑藉機械化部隊與精良武器，不到半天就攻佔阿富汗首都，但此後卻與阿富汗的游擊隊陷入一場長達10年的戰爭泥沼。蘇聯為此耗資200多億美元，傷亡近5萬人到1988年蘇聯終於撐不往而被迫撤軍。更令人意外的是蘇聯撤軍才過2年多就宣告解體，許多人認為就是這場阿富汗戰爭把蘇聯的社會主義帝國體質拖垮。

拖垮了蘇聯後才過10年，當初為對抗蘇聯的伊斯蘭極端分子蓋達組織對美國策劃了911恐怖攻擊行動，引起美國入侵阿富汗。雖然也只有3個月就推翻了塔利班，但此後美軍與蘇聯一樣深陷阿富汗的游擊戰泥沼。這場戰事持續長達20年，至少花費2兆美元，並造成2300多名美國士兵死亡。最後美國終於也支撐不住而倉皇撤退，留下了越戰之後近50年來最恥辱與難堪的一場敗戰。

美軍契努克直升至喀布爾美國大使館撤離外交人員，讓人回想起美國50年前自西貢撤退場景。（圖／美聯社）

美阿戰爭結束後，塔利班接手是與過去一個多世紀以來同樣滿目瘡痍的阿富汗。戰爭難民居無定所，既吃不飽飯，更缺乏醫療，生存困難成為社會不安的定時炸彈，厭倦美國與其代理人的統治導致民眾轉向支持塔利班，但如果塔利班不能解決生存問題，下一場戰爭也同樣會在不遠處等候著塔利班。

「塔利班」在阿拉伯語中意為「伊斯蘭教學員」，因此也有翻譯為「神學士」。其創始人是毛拉．穆罕默德．歐瑪(Mullā Muḥammad ‘Umar)，原是一位虔誠的宗教學者，他在1994年從阿富汗坎大哈難民營的伊斯蘭學校裡徵召學生組建了塔利班，以此發展成為阿富汗各派中最強大的勢力，並在1996年到2001年之間統治阿富汗，期間因使用嚴厲的伊斯蘭教法來進行統治招致國際社會孤立。因為他崇拜賓拉登，庇護其蓋達組織，在911事件後引來美國推翻塔利班政權。

美國總統拜登透過視訊召集國安幕僚會議，研商如何應對這次從喀布爾倉皇撤退的慘況。（圖／美聯社）

阿富汗政府軍對塔利班毫無抵抗，首都喀布爾快速淪陷，民眾倉皇逃往機場，所有汽車都被堵在路上動彈不得。（圖／路透）

2013年歐瑪過世後，塔利班的二把手阿赫塔爾·穆罕默德·曼蘇爾(Akhtar Mansour)繼位至今。這次戰爭結束後，塔利班的統治可能會較20年前有所改變，採取較為溫和的教義，打擊貪腐並提高政府效率，但這仍難挽救破敗的經濟，在全球受疫情重擊之下，20年來數量增加近一倍的人民很難維持溫飽，將是塔利班新政府未來最大的危機。

在這場戰爭之後，阿富汗的經濟困境顯然很難再向美國或其他西方國家求援，俄羅斯的狀況也不可能提供什麼援助，俄國只擔憂塔利班掌權可能影響塔吉克與哈薩克斯坦原已緊張的情勢。因此目前唯一最具實力伸出援手的應該就是中國，這就是為什麼還沒攻進喀布爾，塔利班2號人物巴拉達爾(Mullah Abdul Ghani Baradar)已經在北京會見王毅。

塔利班還未攻進喀布爾，其2號人物巴拉達爾已先到北京會見了中國外長王毅。（圖／新華社）

中國很明瞭塔利班重掌政權之後對中亞形勢的影響，如果阿富汗出現內亂，除了對中國盟友巴基斯坦形成壓力之外，更怕它影響新疆維吾爾自治區的伊蘭教徒。因此北京此次雖首先向塔利班伸出友誼之手，但態度相當謹慎，既不希望塔利班政權無法穩固統治阿富汗首致局勢混亂，更不希望塔利班藉此要挾而變成北京的重大負擔。如果不得已中亞與新疆形勢因阿富汗而惡化，中國也一定不會想成為第4個與阿富汗開戰的大國。

以此觀之，未來塔利班統治下的阿富汗仍令美中俄3個大國相當憂心。大陸流傳的一個頗有意思的故事，可以描述塔利班獲勝後重掌政權後幾個大國可能的心情：

「美國撤退前與中俄代表及塔利班會談，美方：我要體面撤離。塔利班不答話，伸出3根手指頭。會談即時畫面傳回白宮，拜登問：這什麼意思？美國務院：這是要3方共治；美國防部：是3個月收復阿富汗；美中情局：是30天打到喀布爾。拜登拿不定主意，叫他們問中國與俄國，中俄答：那是倒數計時3─2─1！拜登嘆口氣：就提最後一個要求。塔利班：美方可以撤出。拜登：不要在9月11日建國。」