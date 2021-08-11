高雄3歲鄧姓女童與鄺姓生父到加油站自助洗車，卻遭空氣噴槍灌肺離奇死亡，鄺男辯稱女童自行將噴槍放入口中把玩，才發生憾事，一審依過失致死罪判鄺男1年10月徒刑，二審高雄高分院11日則認為，是鄺男手持高壓噴放入女童口中按壓，導致女童不治，依故意對兒童傷害致死罪，改判10年徒刑，可上訴。

高雄高分院說明改判理由，法官發現該空氣噴槍按壓出氣的壓力值高達7.7公斤，且年僅3歲2月的女童手指長度為5.3公分，噴槍最窄處是5.5公分，研判女童沒有足夠的力量可以單手操作噴槍，並根據醫院鑑定報告查出，若是女童自行把玩噴槍，當有小量氣體通過咽喉部，會有作嘔的反射動作使其鬆手。

另外，經法官勘驗現場的監視錄影畫面，並沒有發現女童有把玩、碰觸噴槍的動作，若坐在副駕駛座的女童有拿取噴槍的行為，應該會有起身等肢體動作，且連接噴槍的管線也會有晃動的情況，但在錄影畫面中均沒有發現相關線索，雖然鄺男堅決否認犯行，但高雄高分院仍認定噴槍命案是鄺男將噴槍放進女童口中按壓所致。

而檢方上訴鄺男的行為有殺人犯意，但高雄高分院認為，因為鄺男與女童母親當天沒有發生任何衝突，且鄺男與女童之間的互動模式正常，即使女童犯錯，鄺男會請女童改正，但不會有打罵行為，因此沒有積極的證據來證明鄺男有殺人犯意，事發當下鄺男也將女童緊急送往醫院，因此依故意對兒童傷害致死罪改判鄺男10年徒刑。

據了解，鄺男與女童母親原本是男女朋友，女童被生下後，都是跟著媽媽一起生活，案發當日因為母親有重要事情，請鄺男代為照顧，沒想到鄺男將女童帶到加油站的自助洗車廠就發生憾事。