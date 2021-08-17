台南市今天公布一起高雄市確診40多歲男子、案15946台南足跡，該男上個月27日下午2點38分自行開車到台南仁德休息站北上遠通電收仁德北門市停留約20分鐘，當天下午3點7分到東區崇善路車凰企業社停留約2小時，此案共匡列遠通電員工4人、車凰員工2人共6人，採檢均為陰性，相關涉足場所均已完成清消。

台南市衛生局指出，案15946是8月1日於高雄接觸案15804而備匡列居家隔離，當天採檢陰性，居隔期滿前安排採檢，8月12日轉陽確診。衛生局長許以霖說，此案往前追溯足跡，發現案15946曾於7月27日來過台南，因此公布相關足跡，但也強調，該案來台南距發病有一段時間，民眾不用過度擔心。

案15946根據高雄市衛生局公布，是先前台北市某飯店Xmen聚會特殊交友圈造成的第四波感染，首次採檢為陰性，解隔離採檢時卻陰轉陽，但期間都在居家隔離，並未有社區傳播風險。

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