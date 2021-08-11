高雄原鄉山區受到暴雨重創，有待展開重建，繼昨天民進黨高雄市黨宣布捐助茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區共30萬元，款項將用於賑災或購買物資後，今天高雄市議會國民黨團自主發起「一日捐」，更邀集無黨團結聯盟與民間團體，總共捐款20萬元，期待拋磚引玉，讓更多愛心能夠進入災區。

高雄市議會黨團總召童燕珍表示，高雄市議會國民黨黨團、高雄市國民黨市黨部及無黨團結聯盟在周一就將物資送入送至那瑪夏、桃源、茂林、六龜4區，由賴文德議員、陳幸富議員協助第一線慰問民眾後，了解目前除了物資外，也急需善款協助復原家園，於是馬上與黨籍議員共同發起「一日捐」活動，募得接近14萬元，期望達到拋磚引玉的效果。

高雄市議會無黨團結聯盟也響應國民黨團號召的捐款活動，共同以黨團的名義捐出3萬元，高雄市無黨團結聯盟總召朱信強表示，行善並不分黨派，無黨團結聯盟在第一時間也有加入物資捐贈的行列，聽說有善款捐助的需要也馬上與黨團成員達成共識，共同捐出3萬元協助賑災。

高雄市議會國民黨團感謝各界的參與，本次高雄市議會國民黨黨團、無黨團結聯盟及民間團體共計捐出20萬元整，並表示捐助物資、捐款都只是開始，接下來國民黨也會繼續與人民一同共度難關。