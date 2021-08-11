當地頂寮里長鐘金水要求市府重視改善。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區大智路進行雨水下水道改善工程，但有民眾表示，中興路至台中港酒店路段，竟沒有將汙泥及水泥塊清除就覆蓋頂板，質疑會造成阻塞，遇到颱風豪雨肯定淹大水。當地頂寮里長鐘金水直呼太不可思議，要求市府重視改善。

鐘金水表示，大智路雨水下水道改善工程施工範圍自港埠路至文化路，因工程規模較大，工期達1年之久，影響在地交通及民眾生活，水利局採用半半施工，保留部分車道供通行使用，並分段施作，以降低對交通之衝擊。

鐘金水指出，民眾發現港埠路至四維路段，之前清理數千噸汙泥及水泥塊才加蓋，但中興路至台中港酒店路段汙泥及水泥塊約70公分厚，竟沒有清除就覆蓋頂板，質疑這種施作方法會造成阻塞，遇到颱風豪雨肯定淹大水，他向施工單位反應，得到回覆竟是因上半段清理費1、200萬元領不到，下半段才沒清。

鐘金水表示，他發現原箱涵有鋼筋外露混凝土剝落情形，也沒修復就覆蓋，對路面無法堅固，且大智路兩旁大型飯店、餐廳及銀行林立，施工期間噪音、塵土飛揚等，對當地也帶來各種衝擊，不僅影響交通及民眾生活，鄰近商家生意也大受影響，為安全起見，已加蓋完成路段圍籬能縮減，以免發生交通事故。

水利局說明，梧棲大智路二段雨水下水道箱涵頂板修復工程，目前已從港埠路施工至四維西路，箱涵頂板施工工法為切除既有破損之箱涵頂板後，置換新的預鑄箱涵頂板板塊，施工過程中有部分既有箱涵頂板底部鏽蝕之鋼筋及混凝土塊掉落於箱涵底部，廠商將在封板前確實執行清除。

至於箱涵內淤積土方，已針對本工程雨水下水道影響通洪斷面部分，辦理清淤2500立方公尺。