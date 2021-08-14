斗六市公所今（14日）請多尊神明坐壇，以隆重科儀普度後重新「破土」，縣長張麗善親自到場祭拜。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（合掌者）親自到場祭拜。（周麗蘭攝）

斗六市公所向體育署爭取1227萬元經費，縣府補助577萬元、公所自籌450萬元，將在籽公園設置2座風雨籃球場，預計今年完工，目前正在整地。（周麗蘭攝）

斗六市籽公園的籃球場正改為風雨籃球場，2周前開挖9個洞擬設置柱子，赫然發現6具無主骨骸，斗六市公所請示城隍爺，指示全面開挖清理，公所今（14日）請多尊神明坐壇，以隆重科儀普度後重新「破土」，縣長張麗善親自到場祭拜。

籽公園風雨籃球場工程基地約2分地，現況是露天籃球場，原本只要豎立9根鋼柱，地板再覆蓋一層水泥即可，2周前開挖9個洞，不料挖出的泥土有年代久遠的骨骸。

工程單位挖到骨骸一開始不知情，直到大雨沖刷才看出是人骨，檢查發現周邊有甕的碎片，還有一具距離地不到1公尺的完整骨骸，報警查證無他殺之嫌。

斗六市長林聖爵認為有緣相見，應該是希望能被撿骨。公所公用科請示雲林縣城隍爺廟，神明到場扶乩，指示全面清理，公所從善如流，盼冥陽兩利。

公所表示，籃球場約50年前所設，當時可能未開挖地基，以致骨骸雖在淺層但未被挖出，未來將變更工程，把水泥鋪面全面敲破仔細撿骨。

斗六市公所14日舉行道教科儀慎重超度，請神加持就長達半小時，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文、斗六市長林聖爵親自祭拜，結束後再重新「破土」，場面肅穆。

斗六市公所去年復育林頭公墓復育為公園時，城隍爺也曾指示有先民骨骸沒被清出，應至少向下挖4米深，最後挖出14門無主骨骸。

籽公園籃球場的歷史有一說是跑馬場，一說是刑場，一說是墳場，眾說紛紜莫衷一是。