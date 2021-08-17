疫情漸有穩和趨勢，台中近年推案升溫，營建、土地、人力成本齊漲，精華的七期新市政中心房價反彈力道強勁，近期包括興富發、遠雄、忠泰等北部建商積極搶進，綠十字公園兩旁僅剩的7塊建地，被視為吸睛又吸金地段。

盤點目前綠十字園道僅剩的7塊可開發建地，以基地最完整、面綠園道寬度最大「由鉅市政園道案」受關注，近1500坪的基地面積，正臨百米府會園道及60米市政路，還未推出，已獲不少由鉅粉絲關注詢問。

業者分析七塊土地中，開發進程受矚目，由鉅建設強調，由鉅建設選地哲學站在居住者的立場去選擇與綠地為鄰，且擁有最好條件建地，希望為住戶帶來生活美學與永恆價值。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，綠十字公園涵蓋府會園道及夏綠地園道，串連起市政府及國家歌劇院，堪稱中部最珍稀的區塊，不少豪客爭相指名，房價保值更具身分象徵性，以新成屋為例「寶璽天睿」及「大陸宝格」坐落園道首排，近年成交價格皆有漲勢。

依實價登錄資料顯示，坐擁府會園道一號門牌的「寶璽天睿」豪宅建案，去年一口氣成交15筆，占全年億元級交易的4成，今年揭露的33樓以1.4億元成交，27樓兩戶分別以1.4億元、1.2億元成交。