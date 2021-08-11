環保署統計，國人一年廚餘量超過49萬公噸，以廚餘桶堆疊約1萬1300座台北101大樓的高度，平均每人每年約產生22.2公斤廚餘。北市環保局對此將回收的堆肥廚餘經破碎脫水後，委託給肥料廠商再利用，製作成機質肥料，提供部分回饋，即日起在「田園銀行網路平台」上開放線上申請，數量有限，要申請要快。

環保局指出，北市回收的堆肥廚餘經破碎脫水後，委託具有肥料登記證的廠商堆肥再利用，製作有機質肥料並部分回饋，110年度第三季有機質肥料發放於9日上午11時在「田園銀行網路平台」開放線上申請，因數量有限，提醒市民準時申請，以免向隅。

環保局表示，北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，堆肥廚餘委託合格廠商製作有機質肥料後，自2017年起部分回饋，北市為配合推動田園城市，每季開放台北市民申領，並選定12個領取地點，方便民眾領取，台北市民可於開放線上申請期間透過「田園銀行網路平台」申請領取，每人每次可領取10公斤。

環保局補充說明，110年度第一季有機質肥料發放已於3月19日截止，共計回饋市民3789人，110年度第二季原訂於5月份發放，受全國疫情警戒升級而暫緩辦理，併於110年度第三季擴大發放至7000人次。

環保局說，另因應疫情警戒持續，市民至領取地點領取時，應配合中央疫情指揮中心所訂定防疫規範，落實實聯制、配戴口罩及保持社交距離等，以守護彼此的健康安全。