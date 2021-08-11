（法國外貿銀行下修東協五國2021年GDP年增率預測值，越南被下修最多。資料來源／NATIXIS）

新冠變種病毒肆虐，在東協五國快速感染，法國外貿銀行經濟研究部11日指出，防疫警戒帶來的封鎖後遺症，7月起開始衝擊當地的各式行業運維，經濟活動急遽萎縮，甚至形成生產中斷的嚴重性。

該行研究團隊因此重新估測當地的今年經濟可能表現，決定調整東協區的2021年GDP年增率預測，自5.2％下調至3.8％，5國當中GDP被下修最多的是越南，在出口占GDP高達九成的情況下，2021年GDP年增率將因此減少3個百分點。

東協五國包括越南、菲律賓、印尼，馬來西亞和泰國，其中五分之四經濟體的疫苗接種率偏低，主要是疫苗不足，法外貿銀認為，這會使得生產中斷的現象持續更長的時間，因為這一次該地區面臨的影響不限於內需驅動的經濟活動，製造生產重鎮也發生運營減少的衝擊，民間消費和投資都將因為防疫措施和紓困財政支出，加上貨幣政策支持不足，出口也將受到干擾，各項經濟數據估計都會大幅下滑。