市場傳出聯電(2303)第4季再調漲代工價格，平均調漲幅度約在10%，有利於聯電第4季營收再挑戰新高，本業獲利同步再向上。聯電今股價開高相對抗跌，外資周一轉為買超18590張。

供應鏈傳出，聯電近期再次向客戶發出調升晶圓代工價格通知，11月平均漲價10%，部分製程漲幅上看15%，持續漲價。

聯電目前接單持續滿載，7月營收達183.66億元，較6月再增加5.9%，連續3個月營收創歷史新高。公司也看好第3季營收再創新高。

聯電日前於法人說明會表示，第3季需求仍然強勁，包括8吋及12吋晶圓代工整體供給吃緊情況將會持續，產能利用率將維持100%。

聯電預期整體第3季晶圓出貨量將增加1%至2%，產品平均售價揚升6個百分點，毛利率將上升至35%。以此推估，聯電第3季營收將季增約7%至8%，將續創單季營收歷史新高。

另外，聯電預估今年調漲價格幅度大約在13%。聯電日前法說會二度上修今年全年平均銷售價格(ASP)預估幅度，由年增10%調高到10%至13%，訂單能見度也已看到明年底，受惠成熟製程產能供不應求，價格持續調漲，帶動聯電上修ASP增幅。