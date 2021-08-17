教育部今天公布「教育資源投入統計結果提要分析」，108學年各級學校經費支出7411億元，以學前及國民教育計3736億元居首（占50.4％），大專校院2532億元居次（占34.1％），二者合占各級學校經費支出近8成5，至於高級中等學校及特教學校合計1143 億元或占15.4％。

按公、私立別觀察，108學年各級公立學校經費支出計5256億元，占全體經費支出70.9％，其中學前及國民教育與大專校院為大宗，分別占公立學校經費支出61.1％及23.8％；各級私立學校經費支出為2155億元，占全體經費支出約 3成，其中大專校院1281億元居冠，占私立學校經費支出近6成，其次為學前及國民教育之 523億元或占24.3％。

各級學校經費支出10學年間（98~108學年）增加19.4％，其中學前及國民教育部分，因學前教育階段實施5歲免學費教育計畫、優質教保發展計畫、擴大幼兒教保公共化計畫及我國少子女化計畫等，10學年間經費支出成長30.4％，占比也由46.2％增至50.4％，私立學前及國民教育占比更大幅增加 14.1 個百分點；其餘教育等級經費10學年間雖僅增加1成左右，惟占比因學前及國民教育顯著成長產生排擠效果而呈減少。

教育部表示，2017年我國教育經費占GDP比率為 4.9％；政府教育經費占政府歲出比率為21.7％因一國之教育投入金額與經濟規模大小具高度相關性，爰須藉教育經費占國內生產毛額(GDP)比率予以標準化，以利國際比較。

教育部表示，2017年我國教育經費占GDP比率為4.9％，與OECD國家平均相同；主要國家中以紐西蘭、英國及美國超過6％較高，南韓5％略優於我國，德國、日本及義大利僅約4％左右。

依公、私部門區分，2017年我國公部門教育經費占總教育經費7成5，低於OECD國家(不含幼兒園)平均之8成3；主要國家除德國及義大利公部門占逾8成6外，其餘各國均介於6成6至7成4之間。

政府教育經費占政府歲出比率之高低，代表教育相對於其他公共事務之優先順序。2017年我國政府教育經費占政府歲出比率為21.7％，高於OECD國家平均之10.8％，也優於各主要國家，其中紐西蘭、南韓、英國及美國皆逾1成 2，分別為13.5％、13.0％、12.1％及 12.1％。