受到美元升值、美國就業亮眼影響，使金價近期走低，但分析師對金價前景抱持悲觀，認為還會再承受下行壓力。

金價12日（周四）亞洲早盤約每盎司1740美元，雖高於8日（周日）每盎司1677.9美元的4個月低點，但遜於今年稍早的1900美元水準。

分析師認為，美國就業報告比預期強勁，加上資金湧入美元，導致金價走跌。金價與美元是反向關係，當美元兌其他貨幣升值，金價就會下滑，因其他貨幣買家購買成本增加而抑制黃金需求。

澳洲聯邦銀行商品分析師達爾（Vivek Dhar）指出，周一金價賣壓可能是亞洲市場因應上周五美就業數據強勁而買進美元、拋出黃金，雖然金價收復部分失土，但以美國貨幣政策趨向鷹派來看，金價前景難樂觀。

瑞銀全球財富管理公司投資總監Dominic Schnider也表示，實質利率即將轉正的預期，金價會進一步走低，黃金ETF與期貨市場也將呈現資金流出。