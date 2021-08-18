因全球主要生產國中國的限電問題再次引發供應擔憂，加上美國庫存短缺，致倫敦(LME)周二(8/17)鋁價上揚，一度接近3年高點，但在美國疲軟的銷售數據公佈後回吐漲幅。

分析師表示，在夏季電力限制配給下，中國面臨供應危機，加上美國鋁庫存一直處於相當低的水平，LME在美國的鋁庫存僅為3.9950萬公噸，僅占總庫存的3%，多種因素作用短期內將使鋁價居高不下。但在美國公佈7月零售銷售數據後降幅超過預期，避險情緒增強下抑制鋁價回吐漲幅。

終場周二(8/17)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲118美元，報每公噸35,798美元；期鎳下跌317美元，報每公噸19,193美元；期鋅下跌16美元，報每公噸3,015美元；期鋁下跌2.5美元，報每公噸2,599.5美元；期銅下跌194.5美元，報每公噸9,247.5美元；期鉛上漲11.5美元，報每公噸2,323美元。(商品行情網)