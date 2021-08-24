《商情》擔憂情緒緩解 LME銅價微漲 12:182021/08/24 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於投資者關注等待美國聯邦儲備理事會(FED)於本周晚些的會議方向，外界預期不太會馬上緊縮改變貨幣政策，而銅常被用作衡量全球經濟榮枯狀況的重大指標，擔憂情緒逐漸緩解，致倫敦(LME)周二銅價微漲。 周二(8/24)截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.02%，報每公噸9,272.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,282.5美元高點。(商品行情網) 《商情》逢低買入 大阪橡膠反彈收漲 《商情》玉米電子盤從6周低點反彈 #LME #擔憂 #情緒 #緩解 #銅價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元疲 支撐紐約棉花連2日反彈 10:022021/08/24 財經 《商情》逢低買盤湧入 期銅上漲 10:022021/08/24 財經 《商情》買盤提振 大豆從兩個月低點回升 10:192021/08/24 財經 台股強力反彈 散裝航運滿堂紅 04:102021/08/24 財經焦點 百萬聖誕商品卡在義烏倉庫 04:102021/08/24 全球財經 《觀光股》Q2優預期、H2續復甦 美食放量反彈 10:532021/08/24 財經 晶圓代工、ABF、車用電子、航運、玻璃… 五大漲價族群 多頭點火 04:102021/08/24 財經要聞 《半導體》MOSFET漲價、轉單題材旺 尼克森開盤就填息 09:282021/08/24 財經 散裝、貨櫃運價齊飆 04:102021/08/24 財經要聞 《鋼鐵股》Q3業績拚季增2成 東明-KY今年營運戰高 09:112021/08/24 財經 加密貨幣回溫 概念股吐悶氣 11:542021/08/24 財經 財經熱門新聞 新光金小王子傳喜訊 新娘貌似隋棠 還是辜仲諒表妹 - 財經 東南亞疫情爆開 晶片缺貨更慘了 致命原因曝光 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 這張虛擬石頭圖檔好狂！要價3千多萬元台幣 - 財經 陸限制鋼鐵產出 鐵礦砂暴跌 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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