由於投資者關注等待美國聯邦儲備理事會(FED)於本周晚些的會議方向，外界預期不太會馬上緊縮改變貨幣政策，而銅常被用作衡量全球經濟榮枯狀況的重大指標，擔憂情緒逐漸緩解，致倫敦(LME)周二銅價微漲。

周二(8/24)截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.02%，報每公噸9,272.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,282.5美元高點。(商品行情網)