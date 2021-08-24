人民幣兌美元中間價24日創一周新高。官方今日開出的中間價報6.4805，較上日的6.4969，升164點或0.25％。在岸人民幣（CNY）開盤微幅貶值。

在岸人民幣10：13報6.4820，貶4點，貶幅0.0062％，離岸人民幣（CNH）報6.4810，貶59點，貶幅0.0914％。

業內人士認為，當前市場避險情緒升溫，預計短期內人民幣或承壓。但從中長期維度看，人民幣後續將維持韌性。

專家表示，市場避險情緒較強時，人民幣對美元匯率雖有所回落，但整體表現在非美貨幣中相對較強。縱覽全球貨幣市場，美元與人民幣雙雙走強各有驅動因素：美元受避險邏輯支持，保持強勢；人民幣受旺盛結匯需求支撐，凸顯韌性。

法國外貿銀行對2022年美國的經濟增長持懷疑態度，由於以下幾個原因，2022年的增速可能低於預期，2022年美國經濟增長疲軟將對美國貨幣政策、長期利率、股票和美元產生重大影響。

該行續指，由於對家庭的轉移支付增加了他們的收入，美國2020年和2021年的財政赤字一直是巨大的，從2022年開始，即使考慮到公共基礎設施投資計劃和社會福利計劃，財政赤字很可能會低得多，因此將出現急劇的財政緊縮，對需求產生巨大的負面影響，但可以通過以下措施加以緩衝：改善對外貿易，消費一部分積累的儲蓄。