死亡的女嬰被遺棄在垃圾車內，43歲 生母：不小心流出來。（翻攝畫面／王揚傑新北傳真）

新北市新莊區停放在中港路的定點垃圾車，今（12）日上午垃圾車駕駛在車斗內驚見1具女嬰屍體，急向警方報案。新莊警分局鑑識人員到場，見女嬰仍連接著胎盤，疑為剛出生的嬰兒，全身已發黑。警方調閱監視器，鎖定43歲陳姓女子涉嫌遺棄，中午已到台北市內湖區陳女上班的公司將她帶回，詳情警方目前正在了解。據悉，生母表示，孩子不小心流出來，才會拿去丟棄。

警方表示，該輛垃圾車每日上午6時定點停放在中港路、中華路口，垃圾車駕駛和清潔隊員並不會留在車上，今天上午6時50分許，垃圾車楊姓女駕駛見垃圾已裝滿，遂開動車上翻攪器翻動垃圾，赫見車內竟有1具嬰屍，遂緊急停收垃圾，向警方報案。

警方指出，女嬰因身上連接胎盤，研判為剛出生的嬰兒，發見時已全身發黑，死亡多時，現已報請檢察官及法醫相驗，釐清是出生前死亡，還是生前遭遺棄致死。

據了解，家住新莊區的陳姓女子上午趁人不注意時，將生下的女嬰丟棄在垃圾車後，如常到內湖區公司上班，警方中午12時許已將陳女帶回分局調查，目前正偵訊中。