網家(8044)今天完成新一策略投資案，結盟經營保險領域多年並擁有InsurTech保險科技經驗的易安網團隊，未來，網家將借重具備網路投保業務許可的網路投保平台「易安網」的專業與服務優勢，加速拓展PChome生態圈在電子商務及數位金融領域的服務。

根據金管會統計，2020年本國銀行數位帳戶大幅成長9成以上，行動支付整體交易金額相較2019年更年成長超過130％，顯見台灣民眾對於接受數位金融服務的意願逐步提高。網家執行長暨總經理蔡凱文表示，今年我們將加速拓展服務面向，尤其在行動支付、電子支付及數位金融等應用場景的布建串聯，此次策略結盟易安網即是關鍵的布局之一，日後雙方將提供高安全性、值得信賴、切中民眾日常需求的數位投保服務，打造更多元創新、更加便利的PChome生態圈體驗。

易安網站上目前可投保險種包含疫苗險、手機險、意外險、機車險自由配、汽車險自由配、租車險及國內旅平險。其中，隨著國人疫苗施打率提高，疫苗險投保需求也節節攀升。易安網自今年5月即攜手全球最大上市產險公司美商安達公司合作，推廣銷售業界最長、每劑保障期90天的「185疫苗險專案」，保費僅需185元就能保障兩劑接種，為近期保險市場中相當受到矚目的商品。