疑感情糾紛 苗栗街友遭刺死在土地公廟旁 13:512021/08/12 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗市徐姓男子12日上午被民眾發現倒臥在市區1處土地公廟旁的沙發上，警方在現場拉起封索線採證。（陳育賢傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗市徐姓男子12日上午被民眾發現倒臥在市區1處土地公廟旁的沙發上，身上有明顯血跡且無生命跡象，經警方初步採證與調查，死者身上有多處穿刺傷，全案疑與感情糾紛有關，警方已掌握特定對象，全力偵辦中。 警方初步調查指出，今天上午接獲到該廟上香的民眾報案，指有人倒在廟旁的沙發上，全身有血跡，警方查出死者身分為37歲的徐姓男子，平日無工作，是附近街友，初步懷疑可能跟感情與財務糾紛有關，正全力追緝疑涉案的凶嫌中。 恐怖情人淋汽油燒死按摩女 「有教化可能」確定逃死 雲林6旬父持刀刺死25歲子 2頁遺書曝人倫悲劇真相 #警方 #街友 #感情糾紛 #土地公廟 #徐姓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女警怒控男警強拉逼下跪 同仁分兩派壁壘分明陪開庭 14:192021/08/11 社會 伸港退休老農重劃區放養2黃牛 逐空地雜草而居 18:372021/08/10 寶島 鹿港怪談紀實 聚陰宅 08:302021/08/12 搜奇 三峽民宅惡火 侯友宜急赴雙和醫院悼念3罹難者 07:352021/08/11 社會 台西鄉聚眾鬥毆4人受傷 警方赴現場逮人 15:572021/08/10 社會 三峽3死火警 侯友宜曝起火原因嘆：這家人滿辛苦 09:392021/08/11 社會 三峽惡火釀3死 剛辦喪事丈夫兒女又遇火劫亡 親友為女子集氣 11:432021/08/11 社會 男子放火燒山想領補助 浪費納稅人250萬判5年 18:082021/08/10 社會 為種菜或養雞起爭執 狠男11刀殺死好友判重刑賠560萬 08:032021/08/11 社會 現役軍人向同袍買槍 當街狙殺前女友遭求重刑 12:542021/08/11 社會 竹聯幫捍衛隊分會長 公墓私刑、討債嗆打到骨折 剛獲釋又被逮 15:392021/08/11 社會 社會熱門新聞 破門抓姦尷尬了 床上裸小王竟是警察 - 社會 小情侶夾娃娃店內壞壞 2男散佈啪啪片下場慘兮兮 - 社會 找到了！新莊垃圾車驚見嬰屍 生母：不小心流出來 - 社會 疑感情糾紛 苗栗街友遭刺死在土地公廟旁 - 社會 男啪啪13歲少女恐關10年 法官見她穿「馬甲衣」立判無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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