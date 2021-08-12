苗栗市徐姓男子12日上午被民眾發現倒臥在市區1處土地公廟旁的沙發上，身上有明顯血跡且無生命跡象，經警方初步採證與調查，死者身上有多處穿刺傷，全案疑與感情糾紛有關，警方已掌握特定對象，全力偵辦中。

警方初步調查指出，今天上午接獲到該廟上香的民眾報案，指有人倒在廟旁的沙發上，全身有血跡，警方查出死者身分為37歲的徐姓男子，平日無工作，是附近街友，初步懷疑可能跟感情與財務糾紛有關，正全力追緝疑涉案的凶嫌中。