生態浮島-九曲橋

【旅遊經 編輯部報導】

台北都市人口密集，除了車水馬龍、高樓大廈外，一方淨土，對於人們來說是十分重要，公園成為許多民眾喘息休閒之地。其中碧湖公園去年開始與志工通力合作，手工打造了兩座浮島，吸引許多在水泥城市無處落腳的生物來此成家生養，另外，湖邊一處水泥護岸也變身為生態護岸，呈現一種欣欣向榮、生意盎然的自然景色。

碧湖公園位處臺北市內湖區，公園面積約13餘公頃，園內湖泊面積約有8公頃，園區設有4條登山步道可供民眾健行，海盜船外型的共融式遊場，更為親子同樂最佳去處，湖光瀲影與碧綠山巒交織成都市裡的寧靜綠洲。

台北市公園處表示，為改善碧湖水質優養化現象並營造豐富多樣的生態環境，去年10月結合志工共同製做2座生態浮島，浮島以竹子做為浮體構造，每座以3組約6公尺長，1.5公尺寬結合成一個中空三角形的形式，並於載體上方種植如穗花棋盤腳、大安水蓑衣等10餘種水生植物，除了水質淨化之功能，多元化植物類型可形成水上小森林做為蟲、蝶、鳥、獸多樣棲息的環境，水生植物之水生根系並有利魚類產卵繁殖。

紅冠水雞亞成鳥

青帶鳳蝶於自然式湖岸吸食水液

瀕危蕨類植物_鹵蕨生態浮島如今已生長繁茂，吸引鳥類與許多動物佇足並在此繁衍，除冬季可見蒼鷺、大白鷺等冬候鳥外，全年可見小白鷺、夜鷺等留鳥於浮島上休憩、紅冠水雞更是不遠遷徙到浮島上育雛，原生的斑龜在浮島上曬太陽，與水面下的魚群形成一自然生態系。

位於碧湖公園小白宮前的湖岸原是水泥護岸，109年以填土做成緩坡漸入湖面以營造原生生態環境，在今年5月種植原生水生植物，包含水蠟燭、華克拉莎草、水毛花三白草、大安水蔉衣穗花棋盤腳、風箱樹…等，甚至連瀕危蕨類植物──鹵蕨也現身其中，如今3個月後已深根入土，萌發新葉。淺坡上蜻蜓翩翩飛舞，青帶鳳蝶亦群聚於此處吸水，因容易上岸，原來住在九曲橋附近的鴨子也都遷徙到生態護岸這邊來棲息，於浮島繁衍的紅冠水雞已由雛鳥生長為亞成鳥穿梭於自然式湖岸週邊。碧湖公園生態已更加多樣，生生不息的物種也在其中一一成長。而民眾不妨利用休閒時光，到此走走看看，除了放鬆心情，也能感受一下萬物成長的喜悅！

圖片：臺北市政府工務局公園處提供