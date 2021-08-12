匯僑設計(6754)今日舉行股東會，通過配息2.8元，董事長王秀卿指出，疫情期間，公司迅速調整接案方向優化訂單結構，擴充醫養空間、商務空間及私住宅空間的業務，足見公司精實文化所產生的優質競爭力，加上大陸零售產業逐步復甦，2021年訂單金額較2020年大幅躍升，累計上半年合併營收 8.21億元，年增17.29%，第三季將進入施作高峰，下半年的營收成長可期，全年獲利亦將同步提升。

匯僑設計2020年合併營收為31.17億元，年減26％，主要受到新冠肺炎影響部份訂單工期延後所致，但該公司加強作業計畫及嚴控營運成本，提升營運效率，加上收回已提列備抵呆帳工程款，整體獲利與2019年相當，稅後淨利為2.13億元、每股盈餘3.43元。

匯僑指出，疫情發展至今，產業及生活好像漸漸回歸正常，但本質已發生很大的變化，積極挑戰今年復甦的市場。匯僑今年組織再進化，實現客戶價值創造的有感服務，面對市場的價格競爭壓力，將持續強化專案管理能力，透過價值工程，引進新材料新工法，找出適合業主的執行方案，協助業主嚴控預算，並持續跟進空間美學及健生活和科技的趨勢，為不同屬性的空間提升美感與實用性兼具服務。