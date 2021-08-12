11日晚間美股道指和標指創新高，不過A股12日反覆偏軟，港股連升三日後，12日反覆失守20天線（約26568），南向資金停止流入。恒指12日低開36點，甫開曾升53點，見26713點全日高，之後轉跌，上午曾挫119點，中午報26636點，跌23點。

香港信報報導，恒指午後跌破上午低位，3時後跌幅再擴大，曾挫274點，見26385點全日低，逼近下方的10天線（約26326），尾市跌幅收窄。最終收報26517，跌142點，跌幅為0.53％。大市全日成交額為1358.59億港元。

國企指數跌82點，跌幅為0.87％，報9465點。恒生科指跌101點，跌幅為1.49％，報6719點。南向「港股通」方面，南向資金終止過去4日連續淨流入走勢。

個股方面，騰訊跌0.4％，報482港元，成交居首達78.97億港元。成交第二大是美團，跌0.6港元，報236.6港元。創科實業中期業績勝預期，股價創新高，收市急升11.6％，為表現最好藍籌。阿里健康挫4.4％，為表現最差藍籌。