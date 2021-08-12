以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）歷史性出訪摩洛哥首日，和地主國外長簽署3項協議。這是兩國去年關係正常化以來，以色列首次派出高層官員出訪。

法新社報導，摩洛哥外長波利塔（Nasser Bourita ）和來訪的以色列外長拉皮德今天就政治協商、航空和文化簽署了多項協議。

拉皮德告訴媒體，這些協議將「為我們的國家帶來創新和機會，讓我們的孩子，以及他們的孩子，在未來受惠」。

在美國總統川普承認摩洛哥在西撒哈拉地區的主權後，以色列和摩洛哥去年達成關係正常化的協議。

拉皮德說：「今天，我們正在恢復和平，恢復友誼。」

摩洛哥是去年繼阿拉伯聯合大公國、巴林和蘇丹之後，第4個和以色列建立關係的阿拉伯國家。

此舉激怒了巴勒斯坦人，因為它打破了阿拉伯長期以來的共識，也就是在以色列同意全面且持久的和平之前，不能關係正常化。

波利塔說，他在與拉皮德會談時提到了以色列和巴勒斯坦領土的局勢。

拉皮德今天將正式為以色列在摩洛哥首都拉巴特的外交代表處揭幕。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，拉皮德的訪問「對以色列、摩洛哥和這個廣泛的區域來說，意義重大。」

布林肯在聲明中說：「美國將持續和以色列與摩洛哥合作，強化夥伴關係的所有層面，替中東地區所有人民創造更和平、安全和繁榮的未來。」