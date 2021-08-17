中國國務委員兼外長王毅16日應約與美國國務卿布林肯通電話，重點就阿富汗局勢及中美關係交換意見。

新華社報導，布林肯首先感謝中方參與阿富汗問題會晤，表示阿富汗當前局勢正進入一個關鍵階段。塔利班應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移和成立包容性政府，期待中方也能為此發揮重要作用。

布林肯稱，美方認可阿富汗未來應由阿人民決定，呼籲塔利班當前應確保所有希望離開阿富汗人員的安全。

王毅闡明中方對阿富汗局勢的立場。他表示，事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多，這方面的教訓值得認真反思。

王毅表示，中方願與美方溝通對話，推動阿問題實現軟著陸，促使阿不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，鼓勵阿建立符合阿國情、開放包容的政治架構。

王毅說，美應在助阿維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用。美前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響，下步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。

王毅強調，美上屆政府宣布撤銷「東伊運」的恐怖組織定性，在反恐問題上搞雙重標準，這是危險的，也是錯誤的，美方應改弦更張，為中美涉阿合作以及國際反恐合作掃除障礙。

王毅進一步表示，面對層出不窮的全球性挑戰和亟待解決的地區熱點問題，中美理應開展協調合作，這也是國際社會的普遍期待。但美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合。

他說，美方應奉行理智務實的對華政策，尊重中方核心利益和重大關切，按照兩國元首通話精神，加強對話，管控分歧，推動中美關係早日重返正軌。

布林肯說，美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要，他同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作，當然美中也存在明顯分歧，今後可通過建設性方式逐步加以解決。

布林肯說，美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動蕩，阿富汗局勢演變再次表明，美中以建設性、務實方式就地區安全問題開展合作十分重要。