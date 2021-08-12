證券分析師黃勇文表示，美國7月份消費者物價指數（CPI）升幅放緩，市場解讀為通膨已經觸頂，美股11日四大指數漲跌互見；而回到台股本身，由於大盤跌破季線，加上盤面缺乏主流族群引導，加權指數幾乎在盤下震盪。

此外，當沖降稅近期是否延長仍有不確定性，雖然當沖率高吸引資金入股市，但相對的也造成籌碼紊亂，即便增加政府稅收，同時也使主力、法人無力拉抬。因此，台股近期融資大減，反倒讓盤面有望回穩。

個股方面，本周納入投資組合的四維航，受惠由虧轉盈，加上下半年散裝航運可望有好表現，加上近期股價利空不跌，預期後市有望突破季線並止穩。

選股方面，陽明12日喜迎「出關日」、恢復正常交易，航運股中貨運三雄股價均上漲逾3％。不過，大盤人氣族群潰散，研判仍需時間讓信心回穩，故盤面目前是由業績題材掛帥的中小型股、營收創高股領軍，預期需等待未來大盤站穩季線時，多方才有續強的機會。