大陸聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia）日前宣布，有意收購英國最大晶片製造廠紐波特（Newport Wafer Fab，NWF），卻遭英國政府以國安問題為由將進行審查，這樁交易併購案因此產生變數，英國晶片設計公司Imagination Technologies執行長布萊克日前透露，倘若收購案破局，其背後財團不排除介入的可能，並接下NWF。

安世半導體日前宣布，將於7月初以6300萬英鎊（約8700萬美元）的價格收購NWF，起初英國商務部長Kwasi Kwarteng同意這樁交易，然隨後英國首相強森（Boris Johnson）以國安問題為由，進行審查交易，導致這樁併購交易徒增破局風險。

《CNBC》7月底的報導曾披露，有財團擬介入這樁收購交易，但並未細說相關財團身分，然曾為蘋果設計晶片的英國晶片公司Imagination Technologies執行長布萊克（Ron Black）周二向CNBC表示，其背後財團可能將介入NWF收購案，且已經備妥3億英鎊的投資資金；他透露，背後財團包含3家半導體公司和3家金融贊助商，但並未細說個別身分。

布萊克稱，他們不會進行競購，該交易已經完成，但定案與否是每個人都想知道的，甚至該財團並未和NWF或安世半導體就潛在交易進行會面，「在我們理解現況以前，還沒必要提出任何要約。

針對此事，NWF和安世半導體並未回覆CNBC，而英國政府預計將在未來幾周內，宣布這樁交易的正式判決。