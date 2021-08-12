機車嚴重毀損，零組件散落滿地，警方到場協助處理，並釐清肇事責任。(民眾提供)

何男駕駛的自小客車，右前車頭及右側車身凹陷毀損。(民眾提供)

十次車禍九次快！27歲的何姓男子，12日傍晚17時20分許，駕駛自小客車沿台中市環中路左轉快車道，未等左轉號誌燈亮立即左轉福科路往黎明路方向行駛，與29歲騎重機車的陳男碰撞造成陳男當場OCHA，機車碎裂分離，散落滿地；陳男送往中港澄清醫院急救，全案正由警方調查處理中。

警方指出，何姓男子，今天下午17時20分許，駕駛自小客車沿台中市環中路左轉快車道，未等左轉號誌燈亮，立即左轉福科路往黎明路方向行駛，與沿環中路慢車道往西屯路方向直行行駛，騎重機車的陳男發生碰撞。

警方表示，因兩車撞擊力道大，事故發生後，陳男的機車嚴重毀損，車體支離破碎，何男自小客車右前車頭及右側車身凹陷毀損；陳男受到重創現場OCHA，立即送往中港澄清醫院救治，何男並無飲酒。

何男警訊中供稱，他當時是要返回雲林住家，因對路況不熟走錯路，按照導航指示轉彎才會發生車禍意外。警方強調，全案正由警方調查釐清肇事原因中。