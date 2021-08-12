近期北京當局調整對大陸互聯網巨頭的政策方向，其中阿里巴巴集團更是遭到大陸監管單位出手整治，甚至近期還傳出性侵醜聞，最近多家投資機構公布最新一度財報與報表，全球最大資產管理公司貝萊德最新提交的13F報告顯示，該公司大砍阿里巴巴持股，從3月底8386萬股，6月底僅剩983萬股，減少約7403萬股，比重從0.56％驟降至0.06％，套現約150億美元(約4170億元新台幣)。

近期大陸科技公司遭到北京當局以資訊安全、壟斷行為等理由進行監管，甚至提及遊戲業為精神鴉片、雙減政策整治大陸補教業，甚至是大陸叫車平台滴滴出行赴美IPO後，被控將大陸用戶資訊放在美國，導致北京當局對其進行嚴厲懲罰，規模恐怕超過去年也是在A+H股IPO掛牌前，遭喊停的螞蟻集團。

由於貝萊德13F第二季持倉報告，截止日期為6月30日，貝萊德減持阿里巴巴的原因並不包括近期的性侵醜聞。資料顯示，從3月底8386萬股，6月底僅剩983萬股，比重從0.56％驟降至0.06％，減持幅度高達86%，約或套現150億美元。

貝萊德持股前10大企業股票，分別為蘋果、微軟、亞馬遜、臉書、谷歌-A、谷歌-C、NVIDIA、特斯拉、嬌生、摩根大通。文件顯示，科技股（22.6%）以及醫療健康（12.84%）、金融股（16.32%）仍是最受貝萊德青睞標的。

其中，蘋果被減持2%、持股數來到10.28億股，市值約1408.9億美元，占整體投資組合約3.92%；NVIDIA也被減持，持股約1.72億股，較上季減少3%。特斯拉則是被增持20.9萬股，目前持有5045萬股，這也是繼上一個季度增持16萬股後，繼續增加持股。

阿里巴巴美股今年已經下跌超過16%，周三(11日)收盤報194.86美元、下跌0.44%。周四港股收盤下跌1.31%、報188.70港元，今年以來下跌超過17%。