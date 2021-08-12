枋寮鄉公所貪瀆弊案傳出新進展，原遭法院裁定15萬交保的黃姓被告，疑為「白手套」，經檢方12日提出新事證並二度向法院聲請羈押後，法官下午裁准羈押禁見，為整起疑似工程採購、安插人事收賄疑雲投下震撼彈。

屏東地檢署偵辦枋寮鄉公所貪瀆弊案，檢察官獲悉任職公所辦理鄉內人事任用及相關工程的業務人員，疑似有違反政府採購等不法情事，經搜索、偵訊後，檢方認疑似白手套黃男與廠商孫男等4人涉嫌重大，向法院聲請羈押，但屏東地院法官10日下午分別裁定10至20萬不等金額交保。

然而，2天後案情直轉彎，檢方12日提出新事證，再度向法院對黃嫌聲押，而法官也在下午裁准收押禁見。

據了解，屏檢事前掌握相關事證，9日大動作搜索鄉公所及相關人員處所，並扣押帳冊等資料，隨即傳喚被告及相關證人共39人次，包含鄉長陳亞麟與多名科室主管也被帶回約談。

訊後，張姓業者等5人因違反政府採購法等罪，檢察官分別諭知各以10萬及5萬交保候傳；而孫姓、吳姓包商經法院裁定各10萬交保，林男則20萬，3人都限制住居。