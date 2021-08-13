屏東地檢署偵辦里港鄉公所工程弊案，查出連姓廠商向多個公所承包工程時涉嫌行賄，因此12日大動作搜索九如、里港2鄉公所，並以被告身分帶走九如鄉長張振亮、里港鄉公所陳姓技士，但2人13日凌晨無保請回，連則遭屏東地院裁定羈押禁見。

屏檢指出，因日前獲悉里港鄉公所人員辦理鄉內相關工程案件時，疑似有違背職務收受賄賂及違反政府採購法等不法情事，所以立即成立專案小組並發交廉政署南部地區調查組調查，而經調查蒐證後，發現涉嫌重大的連姓廠商有向多個公所承包工程，因此全案擴大偵辦，進而也搜索九如鄉公所。

檢、廉12日持搜索票搜索九如、里港2鄉公所及相關人員住居、辦公室等15處，並扣查帳冊等相關資料後，隨即以被告身分帶回九如鄉長張振亮與里港鄉公所原任建設課、現為民政課的陳姓技士，以及連姓廠商與相關證人共17人次釐清案情。

而案經訊問後，檢方認連姓被告涉嫌違反貪污治罪條例的違背職務行賄罪嫌、及政府採購法的合意圍標罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯之虞，13日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，晚間法官裁准；張、陳則都無保請回。

繼枋寮鄉公所爆發工程採購弊案後，里港、九如2鄉公所也相繼出包，且九如鄉長還是以被告身分遭帶走，消息一出後地方議論紛紛。但張振亮經逾10小時訊問、凌晨無保請回後，不僅一早親自主持主管會議，還在臉書寫下「真金不怕火煉」，向支持者信心喊話。

張振亮在個人臉書發文指出，「天光了，日頭出來了，阿亮的清白就像燦爛的陽光。真金不怕火煉，阿亮永遠記得鄉親的栽培，不會辜負鄉親的期許。阿亮經得起考驗，已無保請回，無任何不法」。